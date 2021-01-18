В Санкт-Петербурге будет построен уникальный транспортно-логистический комплекс. На Волхонском шоссе инвесторку предоставят в аренду земельный участок. Соответствующее решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов 18 января, вместе с членами городского првительства.
Причина создания универсального перегрузочного транспортно-логистического комплекса состоит в том, что в Северной столице наблюдается недостаток хрооших складских площадей класса В+. Новая разработа должна повысить инвестиционную привлекательность прилегающей территории.
Комплекс будет располагаться около порта «Бронка».