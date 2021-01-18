В Петербурге пересчитали бездомных

В Северной столице насчитывается 50 тысяч бездомных. Об этом сообщает Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

Кроме того, он предоставил данные по смертности за 2019 год. Так, за позапрошлый год погибло около тысячи бездомных. Однако за 2020 год данные еще не обновлены.

В зимнее время особенно тяжело людям без определенного места жительства из-за морозов. Каждый желающий может помочь, например, подарить термос бездомному. Сделать это можно в Петербурге по адресу ул. Боровая, 112б, а в Москве по адресу Бумажный проезд, 2/2, стр. 6. Прием термосов идет с 9.00 до 21.00. Сдать можно любой термос объемом от 200 до 500 мл.