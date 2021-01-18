SuperJob выяснил, кто покидает Петербург ради заработков

Сервис SuperJob, посвященный поиску работы, провел исследования, результаты которых показывают, что чаще всего готовы переехать из Петербурга бизнес-аналитики и прорабы. Именно они ищут работу в других городах страны. При этом HR-менеджеры практически не собираются переезжать в другие города ради работы.

В другие города страны готовы переехать менеджер по логистике, врачи, юристы, проектировщики и менеджеры по продажам, а также самые простые квалифицированные рабочие. Примечательно, что каждый пятый петербургский программист готов переехать из города.

Примечательно, что желающих сменить город работы гораздо больше в Северной столице, чем в Москве. Однако самым любимым для смены места работы городом стала именно Москва.

Ранее, Санкт-Петербург.Ру сообщил о наиболее высокооплачиваемых вакансиях в Петербурге за январь.