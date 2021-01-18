Беглов возложил цветы в честь дня прорыва Блокады

Утром, 18 января, состоялась прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Мероприятие посетил глава Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, градоначальник проведет встречу с общественными организациями блокадников. Губернатор вместе с Вячеславом Макаровым, председателем ЗакСа поздравили жителей города с памятной датой. В телеграмме они восхитились беспримерным подвигом отцов и дедов, которые смогли выстоять в огненном кольце. К тому же, Макаров и Беглов выразили благодарность ветеранам за возможность трудиться на благо родины, за свободу, а также за спокойную жизнь, в которой можно расти детей и внуков.