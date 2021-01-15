Отвергнутые отцы получат помощь в Петербурге

В Северной столице запущена специальная программа, предоставляющая психологическую помощь отцам, отвергнутым детьми. Зачастую после развода дети не желают общаться с отцом, либо жена не позволяет пересекаться.

Отвергнутые отцы обычно появляются, когда разведенные женщины настраивают ребёнка против отца, либо это может сделать и иной родственник. Кроме того, ребёнок может принять такую позицию самостоятельно, истолковав ситуация неверно, либо преувеличенно.

Новинка была создана сотрудниками Санкт-Петербургского института психологического консультирования, а также Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя и Международным отцовским комитетом и Союзом отцов.