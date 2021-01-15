Беглов поручил усилить контроль над работой транспорта зимой

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, поручил усилить контроль над работой общественного транспорта в городе, а также его состоянием зимой.

«В морозную погоду особенно важно, чтобы городской транспорт ходил по расписанию, люди не мерзли на остановках, а в салонах автобусов, в трамваях и троллейбусах пассажирам было комфортно», — заявил глава города.

Кроме того, губернатор Северной столицы отметил, что на все жалобы граждан в социальных сетях нужно реагировать незамедлительно и разбираться с каждым случаем.

Также Беглов отметил, что транспорт Петербурга работает в обычном режиме, даже несмотря на сильное снижение пассажиропотока.