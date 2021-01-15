Названы главные ошибки при купании в проруби на Крещение

Андрей Печенин, начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, перечислил основные ошибки, которые допускают россияне при купании в проруби на Крещение.

«Ключевые ошибки — это употребление алкоголя до погружения в воду. Второе — длительное нахождение на морозе в процессе ожидании купания», — рассказал Печенин.

Еще одной ошибкой специалист выделил хождение около проруби с целью сфотографироваться в купальнике на холоде. Также Печенин порекомендовал людям пожилого возраста и тем, кто имеет какие-либо заболевания, воздержаться от купания в проруби в крещенские морозы.