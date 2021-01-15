Иерей храма посоветовал петербуржцам прийти в церковь вместо купаний на Крещение

Богдан Полевой, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» иерей, порекомендовал жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области не купаться в проруби на Крещение. Вместо этого иерей посоветовал прийти в храм.

«Если мы говорим о купании в прорубях, то церковь не призывает приходить окунаться в прорубь», — заявил Полевой. Также он отметил, что самое правильное решение во время праздника — это посетить церковь.

«Напомню, что никакие грехи, вопреки общепринятому народному поверью, не смываются в проруби», — добавил настоятель храма.