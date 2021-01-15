Для петербуржцев продлят сроки запрета выхода на лед

Правительство Санкт-Петербурга хочет продлить запрет выхода на лед для горожан до 15 марта включительно.

В проекте постановления правительства города предполагается, что запрет на выход на реки и каналы Петербурга будет действовать до середины марта. 15 января указ был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

На сегодняшний день по правилам, на замерзшие воды нельзя выходить с середины ноября до 15 января и с середины марта до 15 апреля. Также отмечается, что введенные ограничения могут продлить до 15 марта включительно.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что петербуржцев будут штрафовать от 1 до 5 тысячи рублей за выход на лед.