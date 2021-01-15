В комитете Ленобласти рассказали, при какой температуре на улице дети могут не ходить в школу

В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области сообщили, что при сильных морозах родители школьников имеют право не отправлять своих детей в учреждение. Однако условия отсутствия в школе из-за морозов для всех разное.

Если ученик не пришел в школу в виду сильных морозов, то необходимо будет предоставить классному руководителю письменное заявление.

Условия не прихода в школу для всех классов разные. Так, ученики с 1 по 4 классы могут не прибывать в школу при температуре ниже -25 градусов, 5-8 классов — менее -28 градусов, а учащиеся 9-11 классов — менее -30 градусов.