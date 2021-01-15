В Смольном рассказали о выгодных способах оплаты поездок на метро

В Смольном рассказали, как жители Санкт-Петербурга смогут экономить на поездках в метрополитене в 2021 году.

Выгодной поездкой в правительстве назвали использование банковских карт «Мир» и Единой карты петербуржца (ЕКП). Одна билет в метро по карте «Мир» обойдется пассажиру в 44 рубля, а при оплате картой ЕКП — 39 рублей.

Еще более выгодным вариантом покупки билета в петербургской подземке является оплата проезда при помощи платежных приложений бесконтактной оплаты Mir Pay и Samsung Pay. При привязке карт «Мир» и ЕКП к данным видам оплаты, билет на метро обойдется петербуржцу в 36 и 33 рублей соответственно.