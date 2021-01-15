Спасатели дали несколько советов петербуржцам во время купания в проруби на Крещение

В МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области дали несколько советов и список необходимых мер, которых стоит придерживаться во время купания в проруби на Крещение. Спасатели не рекомендуют окунаться в прорубь вместе с головой, а входить в воду только по шею.

«Не ныряйте в прорубь вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в МЧС советуют не находиться в проруби более 1 минуты, с целью не получить обморожение и переохлаждение организма. Также рекомендуется не плавать и подходить к проруби не в скользкой и легкоснимаемой обуви.