В Колпино местным жителям вернули отопление и горячее водоснабжение

В Санкт-Петербурге в дома местных жителей в Колпинском районе вернулись отопление и горячая вода. Об это проинформировала пресс-служба районной администрации в Колпино.

После проведения всех ремонтных мероприятий удалось восстановить параметры на всех ЦТП по левому берегу части Колпино. В пресс-службе администрации отметили, что управляющие компании занимаются налаживанием систем отопления в жилых домах.

Как проинформировали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", в четверг, 14 января, в 20:30 произошла небольшая авария в оборудовании АО "ГСР ТЭЦ" в Колпино. По этой причине без отопления и горячего водоснабжения остались 493 здания. Среди зданий насчитывают 323 жилых дома, 31 детский сад, также 18 учебных заведений, 7 школ и 23 лечебных учреждений, и ещё 91 здание.

Специалисты ремонтной бригады ТЭЦ уже начали устранение неисправностей, чтобы в самые кратчайшие сроки вернуть отопление и горячую воду.