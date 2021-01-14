Петербуржцы закупаются маргарином, сосисками и сардельками

Местные жители Санкт-Петербурга начали чаще добавлять в список своих покупок маргарин, сосиски и сардельки. Это происходит из-за падения стоимости данных товаров. Об этом информирует городской комитет промышленной политики, инноваций и торговли Санкт-Петербурга. В комитете предоставили данные сегодня, 13 января.



Согласно анализу ценовых тенденций на товары продовольственной категории, за 24 часа цена на сосиски и сардельки снизилась на 1,5 процента, маргарин упал в цене на 0,8 процентов. Также цена на репчатый лук тоже заметно снизилась, на 4,9 процентов, мясные консервы подешевели на 3,2 процентов и цены на макаронные изделия пали на 0,9 процентов.



Это повлекло за собой увеличение спроса на маргарин в Санкт-Петербурге, он вырос на 37,1%. Спрос на сосиски и сардельки также вырос на 25,3%. Местные жители города также теперь чаще приобретают мороженую неразделанную рыбу, спрос на неё вырос на 14,2%. Макаронные изделия приобретают чаще на 11,6%. Более того, варёная колбаса также выросла в спросе на 10,7%.

В городском комитете добавили, что за суточное время стоимость пшена также повысилась на 1,7% и вермишели на 1,5%. Также свежие помидоры выросли в цене на 1,3%, шлифованный рис на 1,2% и конфеты и другие сладости на 1,1%.



В ведомстве заявили, что изменение ценового диапазона в рамках 5 процентов к предыдущему дню происходит из-за изменений ассортимента в торговых магазинах.