Власти Петербурга не планируют отменять крещенские купания из-за коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что в правительстве Санкт-Петербурга не собираются отменять крещенские купания в проруби во время Крещения Господня из-за пандемии коронавирусной инфекции. Праздник отмечается 19 января.

«Купания будут точно», — сообщил замглавы города.

Районным администрациям Северной столицы ситуационный центр направил рекомендацию при комитете промышленности Смольного о том, что в помещениях для переодевания для тех, кто хочет искупаться в проруби, должны оборудовать не менее двух квадратных метров на человека.