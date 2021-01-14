В Роскачестве рассказали в каком случае email могут заблокировать

Эльвина Насибулина, аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества, заявила, что в некоторых случаях электронную почту могут заблокировать. Почтовый ящик смогут закрыть в том случае, если с него приходило большое количество спам-сообщений, на которые жалуются пользователи, а также если нарушены какие-либо правила сервиса.

«К сожалению, не все пользователи читают соглашения, которые принимают, создавая аккаунт в почтовом сервисе, а между тем там указаны очень широкие полномочия по обращению с аккаунтом и дополнительными сервисами со стороны компании», — заявила Насибулина.