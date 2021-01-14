Главная новогодняя елка Петербурга простоит до конца января

Новогодняя елка, которую поставили на праздники на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, будет продолжать стоять до конца января.

Пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации сообщает, что соответсвующее распоряжение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Изначально главную ель города планировалось убрать 15 января. Однако после многочисленного обращения петербуржцев в правительстве Петербурга приняли решение оставить новогоднюю елку до конца текущего месяца.

Предполагается, что из ствола дерева хотят сделать часы, где циферблатом будет служить сечение ствола ели с совмещенным с ним часовым механизмом.