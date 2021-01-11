В России все сигареты могут стать самозатухающими

Предложение о введении новых требований к сигаретам было выдвинуто МЧС России совместно с Минздравом.

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, в настоящее время осуществляется работа над тем, чтобы ввести стандарт, по которому все сигареты будут самозатухающими. Это можно сделать с помощью специального приспособления, которое выглядит как кольцо и вставляется в сигаретную бумагу. В случае, если курящий не делает затяжку, сигарета потухает.

Еникеев сообщил о своей надежде на то, что в ближайшие несколько лет соответствующий стандарт будет утвержден властями России.