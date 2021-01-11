Ученые сообщили, в чем секрет долгого и счастливого брака

Американские ученые заинтересовал тот факт, что семейные пары, которые долгое время находятся в отношениях, становятся похожи друг на друга.

Специалисты исследовали 1500 пар. В процессе исследования ученые выяснили, что популярное убеждение в том, что противоположности притягиваются, и поэтому брак людей, непохожих на друг друга имеет больше шансов на успех, ложно. Со временем, люди, связавшие себя узами брака, становятся все больше похожи друг на друга.

Ученые пришли к выводу, что, выбирая себе партнера, человек изначально отдает предпочтение тому, кто, как ему кажется, на него похож. Именно в таком случае наш мозг считает, что мы готовы к построению серьезных отношений.