234 петербуржца попали в наркологическую больницу за новогодние праздники

По информации, которая была предоставлена заместителем главврача Городской наркологической больницы Еленой Курковой, 80% пациентов были госпитализированы в связи с алкогольным опьянением. Еще 20% пациентов привезли в больницу на скорой из-за патологий, возникших после употребления наркотиков.

По словам Курковой, в этом году количество пациентов, госпитализированных с алкогольными психозами, увеличилось. По ее мнению, это связано с тем, что многие психиатрические медицинские заведения были перепрофилированы под прием коронавирусных больных. Куркова добавила, что наркологическая больница осуществляла работу в новогодние праздники в обычном режиме, в каникулы обошлось без происшествий.