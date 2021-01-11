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Количество болеющих школьников и учителей в Санкт-Петербурге снизилось на треть

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© Фото: pixabay.com

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Снижение произошло за каникулярное время.

За время новогоднего каникулярного периода в школах Санкт-Петербурга заметно улучшилась эпидемиологическая обстановка. Таким образом, число болеющих школьников и учителей снизилось на треть, об этом проинформировали в городском комитете по здравоохранению.

Так, на сегодняшний день, 11 января в школах по причине болезни отсутствуют 2608 детей, это 0,5% от общего количества учащихся. Этот показатель на 1069 меньше, чем в конце 2020 года.

На больничном режиме на данный момент состоят 1142 сотрудника школ, это 3,4 процента от общего количества. Данная цифра на 444 меньше, чем до периода Новогодних дней. Такая же обстановка наблюдается и в детских садах.

С сегодняшнего дня, 11 января все школы города начали работать в очном режиме. На дистанционном обучении пока что пребывают только три класса. В них обучаются 115 учеников. До каникул в таком режиме проходили обучение 7148 детей из 289 классов.

 

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