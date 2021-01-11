Почта России чуть не лишила Петербуржцев новогодних подарков

Почта России чуть не оставила петербуржцев без подарков на Новый год, так как уведомления о посылках решили не отправлять получателям.

Одной из таких пострадавших оказалась Елизавета. Девушка сообщила корреспондентам, что сделала заказ на одном из самых популярных сайтов китайского интернет-магазина заблаговременно, ещё вначале ноября. По расчётам Елизаветы, посылка должна была успеть дойти за два месяца. Так и произошло, посылка уже давно лежала на почте, однако, никакого уведомления в бумажном виде девушка не получила. Только первого декабря на электронную почту Елизаветы пришло уведомление о том, что посылка доставлена в город. Но иногда без бумажного уведомления посылку могут и не выдать в отделении.

Девушке пришлось заходить на сайт почты и там проверять свою посылку. На сайте выяснилось, что посылка уже давно лежит на почте, а если бы её не забрали в течение двух дней, посылку отправили бы обратно.