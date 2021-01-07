Более 450 сотрудников Росгвардии обеспечивали правопорядок в рождественскую ночь

Согласно информации, которая была предоставлена пресс-службой городского управления Росгвардии, для обеспечения правопорядка и безопасности в Петербурге в Рождество город патрулировали более 450 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, а также сотрудники полиции.

Богослужения были проведены в 180 храмах города и области. При этом соблюдались все необходимые санитарные меры. Жители и гости Петербурга также могли посетить Рождественскую ярмарку на Манежной площади.

На местах проведения рождественских мероприятий также дежурили патрульные экипажи вневедомственной охраны. Сообщается, что в ночь Рождества общественный порядок не нарушался.