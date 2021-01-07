Для дальнейшего пользования WhatsApp абонентам необходимо согласиться с новыми условиями

Популярный мессенджер WhatsApp обновил условия пользования приложения и политику обработки пользовательских данных.

Пользователи смартфонов Android и iPhone стали получать на телефоны уведомления об изменениях в условиях предоставления услуг и политике конфиденциальности. В оповещениях говорится об описании обязательств по отношению к политике конфиденциальности, обработки информации и защищенности данных, новых функциях дополнительных продуктов и целостности, а также о модернизации взаимодействия с другими компаниями, а также упрощении связи.

Для того, чтобы и дальше пользоваться этим мессенджером, необходимо согласиться на новые условия, которые вступят в силу с 8 февраля.