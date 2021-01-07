HeadHunter провел статистику высокооплачиваемых вакансий в Петербурге

Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter провела статистику самых высокооплачиваемых профессий в начале 2021 года в Санкт-Петербурге.

Самой высокооплачиваемой профессией в Петербурге, на которой можно заработать от 500 тысяч рублей, оказалась вакансия коммерческого директора для компании, которая занимается строительством жилья. В Java Architect для компании-разработчика продуктов и платформ в области медицины можно заработать от 4,5 до 6 тысяч долларов, от 300 тысяч рублей — Senior Java Developer, для компании, которая занимается разработкой программных продуктов в области управления проектами.