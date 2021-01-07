Эксперт рассказал о новой форме мошенничества по телефону

Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, что мошенники придумали новый вид обмана граждан по телефону.

«Это новая история, год назад ее не было», — заявил специалист.

Голованов объяснил, что сейчас злоумышленники пользуются новым способом обмана. Они звонят абоненту, а затем сбрасывают трубку, заставляя потенциальную «жертву» перезвонить на незнакомый номер. Kaspersky Who Calls провел статистику, согласно которой в стране среди входящих звонков доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%.

Эксперт посоветовал отвечать на звонки банка фразой «Спасибо, не интересно» и бросать трубку.