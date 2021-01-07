Беглов рассказал о новом виде уличного освещения

В Санкт-Петербурге система наружного освещения города полностью перешла на автоматизированный учет потребляемой электроэнергии.
«Новейшие приборы учета, современные лампы, автоматика в управлении повышают надежность уличного освещения, позволяют сэкономить ресурсы, которые необходимы для развития города», — заявил Александр Беглов.
В Смольном также сообщили, что новое оборудование сможет передать данные на сервер автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии. В связи с этим специалисты смогут снимать показания приборов удаленно и немедленно отреагировать на незаконные подключения к сетям наружного освещения Петербурга.