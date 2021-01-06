Работу станции петербургского метрополитена «Озерки» возобновили

В Санкт-Петербургском метрополитене на станции «Озерки» обнаружили бесхозный предмет. В итоге, станцию пришлось закрыть до выяснения обстоятельств.

Пресс-служба петербургского метро сообщает, что ситуация произошла во вторник, 5 января около 17 часов. Спустя час, примерно в 18:12 станцию пришлось закрыть. Сообщается, что никаких опасных предметов, которые могли бы нанеси вред пассажирам подземки, найдено не было.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что при нахождении без присмотра оставленных вещей на станции «Озерки», было принято решение ее закрыть. Поезда следовали мимо станции без остановки.