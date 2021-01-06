Петербург получит средства для развития массового спорта в городе

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что Петербург получит в 2021 году от федерального бюджета средства на развитие и популяризацию спорта в городе.

Из государственного бюджета будет выделено 6,7 миллионов рублей на софинансирование регионального проекта по созданию условий для проведения занятий массовым спортом, а также подготовки спортивного резерва.

Кроме того, городу будет выделено дополнительно 4,4 миллиона рублей на закупку тренажеров, инвентаря и оборудования для учреждений. Также еще 35 миллионов рублей будут направлены на благоустройство тренировочных площадок, которые были сделаны к Чемпионату мира по футболу 2018 года.