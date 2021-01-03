В Петербурге начали собирать елки и ветки на корм животным

В Санкт-Петербурге в Калининском районе жители начали собирать новогодние елки, а также ветки для животных. Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что собранную древесину планируют передать в питомник «Кентаврик». Хвойные деревья пустят на подстилки лошадям, а также на корм.

Кроме того, все желающие помочь животным могут принести на место сбора сухие, а также распиленные ели и ветки. Все адреса пунктов приема будут указаны в объявлениях.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что Санкт-Петербургу будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета на повышение производительности труда и создание новых компетенций.