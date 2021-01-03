В понедельник петербуржцев ждут небольшие морозы

В понедельник, 4 января, в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода. Осадков не ожидается.

федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что температура воздуха в этот день будет составлять от -2 до -4 градусов по Цельсию.

Днем ожидается северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно расти.

Синоптики предупреждают жителей Петербурга быть внимательными на дорогах, так как в городе ожидается гололедица.