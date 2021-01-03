Для российских кинотеатров ввели новые правила работы

На официальном интернет-портале правовой информации появился документ, в котором говорится, что в России придумали новые правила работы для кинотеатров.

Согласно новому документу, теперь двери в кинотеатрах, которые предназначены для эвакуации людей при пожаре, должны быть всегда открыты во время сеанса. Кроме того, зрителей необходимо будет информировать о правилах пожарной безопасности перед просмотром фильма.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что За весь 2020 год объем российского рынка кинопроката упал на 58,8%, что составляет 32,6 млрд рублей.