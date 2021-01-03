Россияне назвали профессию медика самой благородной

На основании опроса жителей России, эксперты составили рейтинг самых благородных профессий в стране.

Согласно данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob.ru, самой благородной профессией оказались медики, за которых проголосовало 29% опрошенных. На втором месте оказались учителя, за которых отдали свой голос 10% россиян. Кроме того, в тройку этого рейтинга попали профессии спасателя и курьера, набрав 4% от всех голосов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что В Санкт-Петербурге женщины тратят больше времени на решение рабочих вопросов, чем мужчины. Около 25% работников затрачивают на работу от 71% до 80% времени