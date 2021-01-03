Эксперты посоветовали пить напитки с кофеином для борьбы с похмельем

Эксперты порекомендовали россиянам продукты, которые помогут человек избавиться от похмельного синдрома, а также вернуть организм к «жизни».

Специалисты советуют пить напитки, которые имеют в своем составе кофеин. Содержащиеся в напитке антиоксиданты, помогут снять чувство усталости, а также смогут оказать стимулирующий эффект. Кроме того, эксперты рекомендуют пить теплую воду или чай, предварительно добавив туда имбирь, что поможет успокоить желудок и улучшить пищеварение.

Еще одним методом борьбы с похмельем являются фрукты, которые содержат витамин С. Продукт, содержащий такие полезные свойства, поможет справиться с головной болью.