В 2020 году кассовые сборы в кинотеатрах России сократились на 32,6 млрд рублей

За весь 2020 год объем российского рынка кинопроката упал на 58,8%. По сравнению с 2019 годом, выручка кинотеатров России упала на 32,6 млрд рублей.

На сайте Фонда кино сообщается, что кассовые сборы в прошлом году составили 22,8 млрд рублей. За весь год было продано около 88,7 млн билетов.

Такое снижение доходов кинотеатров страны связано с пандемией коронавирусной инфекции. В связи с «ковидом» на несколько месяцев была приостановлена работа всех кинотеатров. Также стоит отметить, что благодаря российскому кино удалось избежать резкого снижения кассовых сборов. Отечественному кино компенсировало отсутствие в прокате зарубежных фильмов.