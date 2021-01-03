Завершен ремонт станции Михайловская дача

В пресс-службе ОЖД рассказали, что на станции Михайловская Дача, которая раньше носила название Красные Зори, за время ремонтных работ было полностью заменено покрытие посадочных платформ и установлены новые ограждения, выполненные по современным технологиям. Кроме того, для повышения доступности инфраструктуры для маломобильных групп населения были оборудованы пандусы. А в зоне ожидания для пассажиров специалисты установили навесы антивандальной конструкции.

Также на территории станции была смонтирована новая система освещения, а на подходах к платформам проложены дорожки с твердым покрытием.

Ремонт не повлиял на график движения поездов, так как работы велись по технологии, которая исключает необходимость закрытия остановочного пункта.