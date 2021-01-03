Беглов посетил традиционную рождественскую ярмарку

Традиционная рождественская ярмарка на Манежной площади уже несколько лет является центром притяжения петербуржцев. Сегодня праздник открытия ярмарки посетил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сегодня, в воскресенье, 3 января праздник проводился, несмотря на все введенные из-за пандемии ограничения, поэтому каток и карусель не были установлены. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Александр Беглов фотографировался и общался с горожанами, купил несколько новогодних сувениров, а также поздравил детей с новым годом и вручил подарки.