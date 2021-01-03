Эксперты оценили последствия перехода петербургских школ на онлайн-обучение

В 2020 году все общеобразовательные учреждения, лицеи и гимназии Санкт-Петербурга столкнулись с необходимостью перейти на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Игоря Страхова, представителя онлайн-школы "Фоксфорд", одной из главных проблем стали неполадки в работе онлайн-платформ и слабые навыки учителей в их использовании. Кроме того, в учебный процесс потребовалось привлечь родителей, которые следили за выполнением домашних заданий и дисциплиной детей больше, чем обычно.

Впрочем, согласно статистическому опросу педагогов, уже за первую неделю нововведений 60 % учителей из 25 тысяч опрошенных сумели полностью адаптироваться к онлайн-формату. А спустя еще неделю к этому числу прибавились еще 30 % респондентов. Схожая статистика наблюдается у родителей: 70% опрошенных привыкли к дистанционному формату за 2 недели.