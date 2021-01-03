В Госдуме изменили порядок техосмотра машин

Стало известно, что в Российской Федерации с первого марта вступят в законную силу новые правила технического осмотра автомобилей. Новые правила ввели для того, чтобы начать избавление от иных способов получения карты диагностики.

С первого марта машины будут на фото-фиксации до въезда и после выезда из автосервиса, также станет обязательным регистрировать координаты и карты диагностики станут электронными. Более того, введение новых правил коснётся и операторов, которым грозит штраф от 5 до 300 тысяч рублей за выдачу карт диагностики без производства технического осмотра.