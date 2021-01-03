В Петербурге 45 горожан стали миллионерами в новогоднюю ночь

В самый первый день "Русское лото" решило разыграть около тысячи призов, в качестве выигрыша "Русское лото" предложило один миллион рублей. Подарки были разыграны по всей России. В Санкт-Петербурге 45 горожан смогли выиграть по одному миллиону рублей.
По информации от государственной лотереи "Столото", 581 гражданин России смог выиграть миллион рублей. Наибольшее количество победителей пришлось на Москву, там миллионерами стали 113 человек. Санкт-Петербург занял второе место с результатом в 45 победителей. Третье место досталось Республике Башкортостан, где выиграли по одному миллиону 22 человека.
Лотерейные билеты были проданы по цене сто рублей.