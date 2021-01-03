Микробиолог предупредил о новой опасной болезни

Жан-Жак Муембе-Тамфум, микробиолог из Конго, который был одним из первых, кто рассказал о вирусе Эбола. Недавно он сделал предупреждение о появлении в мире "болезни X". Она может быть опасна и оказаться для заболевших со смертельным исходом.

Учёный поделился, что была обнаружена, возможно, нулевая пациентка с новой болезнью. Микробиолог говорит, что у пациентке в анамнезе была обнаружена в качестве первичного симптома геморрагическая лихорадка. Тестирования на вирусное заболевание Эбола и другие заболевания оказались отрицательными. Поэтому учёный говорит, что эта пациентка может стать нулевой.

Но также Жан-Жак Муембе-Тамфум сообщает, что пока что это чисто гипотетическое предположение о новой болезни.