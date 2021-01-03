Первый ребёнок в 2021 году родился богатырём

Первый ребёнок за новый 2021 год появился на свет прямо в самый разгар новогодней ночи. Мальчику дали имя Артём.

Как рассказывают в городском комитете по здравоохранению, мама Артёма прибыла в родильный дом номер один 31 декабря, воды на тот момент уже отошли у роженицы. Артём появился на свет в 1:10 ночи 1 января. Мальчишка по всем показателям оказался богатырём, его рост составил 54 сантиметра, а вес 4190 граммов. Для Кристины оказалось большим удивлением, что её Артём стал первым новорожденным в 2021 году.

Второй финишировала девочка, она появилась на свет в 1:35 ночи, но в другом родильном доме (№16). Её вес составил 3650 граммов, а ростом она оказалась в 51 сантиметр.

И третьим новорожденным оказалась тоже девочка, она родилась в час ночи и 40 минут. Её мама Виктория родила уже четвёртого по счёту ребёнка. Девочка оказалась 2820 граммов.