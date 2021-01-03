Первый ребёнок за новый 2021 год появился на свет прямо в самый разгар новогодней ночи. Мальчику дали имя Артём.
Как рассказывают в городском комитете по здравоохранению, мама Артёма прибыла в родильный дом номер один 31 декабря, воды на тот момент уже отошли у роженицы. Артём появился на свет в 1:10 ночи 1 января. Мальчишка по всем показателям оказался богатырём, его рост составил 54 сантиметра, а вес 4190 граммов. Для Кристины оказалось большим удивлением, что её Артём стал первым новорожденным в 2021 году.
Второй финишировала девочка, она появилась на свет в 1:35 ночи, но в другом родильном доме (№16). Её вес составил 3650 граммов, а ростом она оказалась в 51 сантиметр.
И третьим новорожденным оказалась тоже девочка, она родилась в час ночи и 40 минут. Её мама Виктория родила уже четвёртого по счёту ребёнка. Девочка оказалась 2820 граммов.
Первый ребёнок в 2021 году родился богатырём
© Фото: pixabay.com
Темы дня
- Петербуржцы обнаружили в реке Карповка огромное количество французских багетов
- Петербург находится в лидерах внутреннего туризма России
- В Петербурге за год появилось около 500 новых автобусов и троллейбусов
- Популярный блогер определил Петербург в рейтинг самых опасных городов России
- В Санкт-Петербурге вступили в законную силу "новогодние" коронавирусные ограничения
Мальчик получил имя Артём.
Первый ребёнок за новый 2021 год появился на свет прямо в самый разгар новогодней ночи. Мальчику дали имя Артём.
|
По теме
Все новости рубрики
- Завершен ремонт станции Михайловская дачаВ конце декабря 2020 завершился ремонт железнодорожной станции Михайловская дача Балтийского направления Октябрьской железной дороги.
- Беглов посетил традиционную рождественскую ярмаркуГубернатор города пришел на открытие ярмарки на Манежной площади.
- Эксперты оценили последствия перехода петербургских школ на онлайн-обучениеГлавной проблемой стали неполадки в работе платформ и отсутствие навыков в их использовании.
- 02 января 2021, 13:45
- Эксперты Сбербанка спрогнозировали курс доллара на 2021 годЕвропейская валюта будет постепенно снижаться до 70 рублей.
- 02 января 2021, 12:20
- Питерский автогонщик примет участие в ралли-марафоне "Дакар"Он успешно сдал тест на коронавирус и теперь готовится к марафону.
|
следующая
- В Петербурге родился первый в 2021 году малыш от мамы с коронавирусомРебенок появился на свет 2 января в городской больнице № 38 имени Н. А. Семашко.
- Петербургский депутат Анатолий Дроздов подарил подарки детям из многодетной семьиДети также подарили заместителю председателя Заксобрания Петербурга поделку.
- МЧС предупреждает жителей Ленобласти о шторме МЧС сообщает о повышенной вероятности ДТП в Ленинградской области и других неблагоприятных явлениях.
- Сотрудники МЧС проводят рейды по заброшенным зданиям Петербурга2 января МЧС провели профилактические обходы неэксплуатируемых зданий.
- Актриса Алиса Фрейндлих, госпитализированная с COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянииУхудшений не наблюдается.
- На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянкуАвтомобиль съехал на проезжую часть.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.