В Петербурге родился первый в 2021 году малыш от мамы с коронавирусом

Сегодня, в субботу, 2 января, медики сообщили, что в Санкт-Петербурге родился первый в 2021 году ребенок от мамы, болеющей коронавирусной инфекцией. Роды принимали акушеры городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко в городе Пушкине.

Врачи отметили, что и ребенок, и мама чувствуют себя хорошо, несмотря на положительный анализ теста на COVID-19. Вес новорожденного младенца составляет 1 килограмм 730 граммов, а рост — 43 сантиметров. Малыш родился в 1:10, мальчика назвали Артёмом.