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Петербургский депутат Анатолий Дроздов подарил подарки детям из многодетной семьи

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© Фото: Пресс-служба Единой России в Петербурге

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Дети также подарили заместителю председателя Заксобрания Петербурга поделку.

Сегодня, в субботу, 2 января, Анатолий Дроздов, руководитель петербургского Волонтерского центра партии «Единая Россия», побывал в гостях у многодетной семьи из Калининского района и подарил детям новогодние подарки.

Олеся и Денис — молодые родители — живут в военном общежитии и воспитывают троих детей: Дениса, Алину и Инессу. Старший сын Денис мечтал получить в подарок на Новый Год радиоуправляемую машину, средняя дочь Алина — маленьких Пони для пополнения своей коллекции, а младшая Инесса хотела куклу Барби в автомобиле. В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» Анатолий Дроздов исполнил желания детей и сам получил в подарок поделку, сделанную своими руками.

Акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года и за два года в ее рамках было исполнено около 8 тысяч желаний. Она организована для детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детей с особенностями здоровья, детей, которые проходят лечение в больницах, а также детей-сирот. Ее цель — подарить праздник людям, которые попали в трудные жизненные ситуации.

В Санкт-Петербурге «Единая Россия» в середине декабря 2020 года установила «Елки желаний» в региональной общественной приемной Партии и приемных депутатов всех уровней. На них размещаются открытки с желаниями детей, которые парламентарии смогут исполнить до конца января.

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