МЧС предупреждает жителей Ленобласти о шторме

Главное управление МЧС по Ленинградской области обупликовало на официальном сайте предупреждение. В письме сообщается, что 2 января в Ленинградской области повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях, замыканий на ЛЭП, ТП и линиях связи, а также случаев травматизма среди населения, в том числе в результате падения деревьев и слабо укреплённых конструкций. Специалисты МЧС также уточнили, что можно ожидать аварии на объектах электроснабжения и ЖКХ. Кроме того, сегодня повышается вероятность авиапроисшествий, изменения в расписании воздушных судов

и железнодорожного транспорта.

МЧС рекомендует жителям Ленинградской области воздержаться от поездок на личном автотранспорте, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска и приготовиться к отключению электроэнергии. Сотрудники также напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101" или "112" или "101" (с мобильных устройств).