Сотрудники МЧС проводят рейды по заброшенным зданиям Петербурга

Специалисты МЧС Петербурга на регулярной основе проводят рейды в рамках комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пожаров в жилом секторе. Во время обходов они инструктируют жителей о мерах и правилах пожарной безопасности, проводят осмотры общедомовых пространств, а также совершают профилактические обходы неэксплуатируемых зданий.

На днях один из таких обходов прошел в Петродворцовом районе. Сотрудники управления по Петродворцовому району и представители районного Пожарно-спасательного отряда осмотрели капитально-ремонтируемые здания, расположенные в Петергофе и Ломоносове. Часть домов на сегодняшний день уже полностью расселены, однако, в некоторых квартирах еще можно встретить жильцов, либо готовящихся к переезду, либо решающих вопрос переселения в правовом поле. Подобные мероприятия также прошли на территории Выборгского района.

Расселенные дома нередко становятся пристанищем для лиц, ведущих асоциальный образ жизни. А с приходом холодов они разводят костры прямо на полу комнат, используют самодельные нагревательные приборы, кустарными методами осуществляют подключение к электросети. Эти действия приводят к возгораниям.

Несмотря на то, что двери пустующих квартир заколачивают и опечатывают, это не защищает от вандалов. В связи с этим жителей близлежащих домов просят проявить бдительность в отношении подобных пустующих помещений. Любой пожар на подобном объекте в силу плотной застройки, может уничтожить не только сам дом, но и перекинуться на ближайшие строения.