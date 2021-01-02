РПЦ не рекомендует пожилым россиянам посещать храмы в Рождество

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, сообщил в своем видео-обращении, что Русская православная церковь советует пожилым прихожанам не ходить в храмы в Рождество. Священник посоветовал следить за богослужениями в интернете, подключаясь к прямым трансляциям. Он также уточнил, что ограничительные меры особенно касаются жителей Москвы и регионов Российской Федерации, где сейчас наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

Митрополит Волоколамский Иларион также упомянул, что в Рождество священнослужители будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан, которые не имеют возможности прийти в церковь, чтобы не лишать их участия в таинствах.