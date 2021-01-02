Петербуржцы обнаружили в реке Карповка огромное количество французских багетов

Жители Санкт-Петербурга обнаружили около сотни французских багетов в реке в центре города. Хлебобулочные изделия нашли в реке Карповка в Петроградском районе Петербурга.

В сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook сообщили, что около сотни багетов оказались в воде. Однако их остановила кромка льда.

Французский хлеб нашли недалеко от Иоанновского монастыря. Предположительно, что таким образом многие магазины избавляются от продуктов, у которых истек срок годности.

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