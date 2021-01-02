Компания «Яндекс» смогла сохранить свои доходы во время пандемии в Петербурге

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России и мире, большинство сфер малого и среднего бизнеса понесли большие убытки. Однако это не коснулось такой компании, как «Яндекс» в Санкт-Петербурге, которая специализировалась на доставке во время самоизоляции жителей.

За первые месяцы пандемии рост количества пользователей сервиса «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавка» вырос на 120%. Кроме того, количество заказов не уменьшалось по мере открытия ресторанов и кафе.

Среди продуктов, которые заказывали на дом и были необходимы петербуржцам на самоизоляции, оказались молоко, яйца, вода и бананы.