Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о размере будущей пенсии

В будущем Пенсионный фонд Российской Федерации будет отправлять уведомления в автоматическом режиме граждан после 45 лет о размерах их пенсионных выплат.

Уведомления от Пенсионного фонда граждане России будут получать через электронный портал gosuslugi.ru. В уведомлениях будет упомянуто не только о будущем размере пенсии, но и о том, какие перечисления ведомством были получены.

Специалисты в политической сфере заверили о том, что такие уведомления смогут помочь гражданам свои перспективные горизонты.